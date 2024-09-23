Міністр освіти розповів, як змінять старшу школу після реформи

Міносвіти України готується до впровадження реформи профільної середньої освіти. Вона стане реальністю з 2027 року.

Учні навчатимуться 12 років. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час обговорення реформи розповів, що у старшій профільній школі на школярів очікує більше практики та нове обладнання, передає Освіта 24.

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Як змінять старшу школу після профільної реформи

Посадовець наголосив: дуже важливо, щоб учні здобували знання через проведення власних експериментів та елементарних досліджень.

Тому якомога більше практики – це те, що закладається в концепції старшої школи,

– уточнив міністр.

І додав, що матеріальну базу для реформування старшої школи поки до кінця не створили. Однак МОН вже розробляє рекомендації щодо обладнання. Зокрема, щоб покращити природничі кабінети.

Перед Міністерством освіти разом з партнерами стоїть величезна робота – сформувати пакет документів, який стосується і переліків, і стандартів, і забезпечення нових освітніх програм, які ми закладаємо в старшій профільній школі. Школа має бути фізично іншою,

– заявив Лісовий.

Міністр також наголосив, що профільна школа допоможе розвинути суб'єктність учнів та готуватиме підлітків до університету.

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Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.