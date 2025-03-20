Програму безоплатного шкільного харчування в Україні розширять
- Понад 1,6 мільйона учнів в Україні вже отримують безоплатне шкільне харчування.
- З вересня 2025 року планується розширення програми на учнів 5-11 класів у прифронтових та прикордонних областях, а з вересня 2026 року – на 5-6 класи у всіх регіонах України.
Понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються в школах України безоплатно – коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів. З 1 вересня програму поступово розширять на школярів усієї країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Так, МОН продовжує впровадження реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.
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Програму безоплатного харчування учнів розширять
Від жовтня 2024 року уряд виділяє субвенцію на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів початкових класів. Загалом в українських школах понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються безоплатно.
Україна продовжує інвестувати у здоров'я дітей – за ініціативи президента та уряду, програма безоплатного шкільного харчування поступово охопить учнів середньої та старшої школи,
– повідомили у МОН.
І анонсували такі зміни:
- З вересня 2025 року 5 – 11 класи у прифронтових та прикордонних областях отримають безоплатне харчування.
- З вересня 2026 року – 5 – 6 класи у всіх регіонах України.
- У наступні роки програма поступово охопить інші класи по всій країні.
У МОН зазначають, що реформа шкільного харчування проходить комплексно: з посиленням фінансової та інституційної спроможності громад, оновленням інфраструктури, підвищенням кваліфікації кухарів та управлінців.
До слова, реформу втілюють у життя забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.
- Раніше ми інформували, що міністр Лісовий презентував стратегічні цілі реформи шкільного харчування.