Програму безоплатного шкільного харчування в Україні розширять

Понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються в школах України безоплатно – коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів. З 1 вересня програму поступово розширять на школярів усієї країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Так, МОН продовжує впровадження реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

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Програму безоплатного харчування учнів розширять

Від жовтня 2024 року уряд виділяє субвенцію на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів початкових класів. Загалом в українських школах понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються безоплатно.

Україна продовжує інвестувати у здоров'я дітей – за ініціативи президента та уряду, програма безоплатного шкільного харчування поступово охопить учнів середньої та старшої школи,

– повідомили у МОН.

І анонсували такі зміни:

З вересня 2025 року 5 – 11 класи у прифронтових та прикордонних областях отримають безоплатне харчування.

З вересня 2026 року – 5 – 6 класи у всіх регіонах України.

У наступні роки програма поступово охопить інші класи по всій країні.

У МОН зазначають, що реформа шкільного харчування проходить комплексно: з посиленням фінансової та інституційної спроможності громад, оновленням інфраструктури, підвищенням кваліфікації кухарів та управлінців.

До слова, реформу втілюють у життя забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.