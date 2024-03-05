На систему харчування у школах у 2024 році очікує чимало змін
Джерело:Урядовий портал
В Україні у жовтні 2023 року презентували Стратегію реформи шкільного харчування. Вона має змінити підхід до організації та забезпечення дітей якісною та поживною їжею.
Тож у школах планують модернізувати кухні, підвищувати кваліфікацію кухарів та розширити пільгову категорію дітей, які харчуватимуться за кошти держави. Також у межах стратегії розробили графік змін для втілення на кожний місяць.
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Які зміни у 2024 році чекають на шкільне харчування
Так, незабаром школи повинні отримати рекомендації про найнижчу вартість харчування для однієї дитини.
У лютому та серпні розглянуть фінансові питання щодо забезпечення харчуванням учнів-пільговиків.
У березні має з'явитися інформація про розширення категорій учнів, які зможуть харчуватися безкоштовно.
У квітні переглянуть зарплати працівників їдалень та медсестер у школах, а також переглянуть питання модернізації харчоблоків.
У травні розроблятимуть навчальні матеріали до оновленого стандарту професійної та професійно-технічної освіти за фахом "Кухар закладу освіти".
У серпні визначать перелік шкіл, які потребують модернізації або відновлення харчоблоків. Також створять інтерактивну карту потреб в організації харчування в школах та проводитимуть навчання тренерів центрів підвищення кваліфікації кухарів.
З вересня стартує підготовка фахівців за професією "Кухар закладу освіти".
А у грудні мають презентувати чотиритижневе сезонне меню, яке передадуть школам.
Також протягом всього року учням молодших класів роз'яснюватимуть тему здорового харчування та її важливість.
А для старшокласників задля їхнього здорового харчування створять відповідний освітній контент.
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Що відомо про Стратегію реформування системи шкільного харчування
- В Україні торік презентували Стратегію реформи шкільного харчування.
- Вона передбачена до 2027 року.
- Нагадаємо, що реформа стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської.
- А з 1 січня 2022 року в українських школах і дитсадках запровадили оновлене меню.
- Воно передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру та солі, а також збільшення овочів і м'яса.