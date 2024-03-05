На систему питания в школах в 2024 году ожидает немало изменений

В Украине в октябре 2023 года презентовали Стратегию реформы школьного питания. Она должна изменить подход к организации и обеспечению детей качественной и питательной пищей.

Поэтому в школах планируют модернизировать кухни, повышать квалификацию поваров и расширить льготную категорию детей, которые будут питаться за счет государства. Также в рамках стратегии разработали график изменений для воплощения на каждый месяц.

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Какие изменения в 2024 году ждут школьное питание

Так, вскоре школы должны получить рекомендации о самой низкой стоимости питания для одного ребенка.

В феврале и августе рассмотрят финансовые вопросы по обеспечению питанием учеников-льготников.

В марте должна появиться информация о расширении категорий учеников, которые смогут питаться бесплатно.

В апреле пересмотрят зарплаты работников столовых и медсестер в школах, а также пересмотрят вопрос модернизации пищеблоков.

В мае будут разрабатывать учебные материалы к обновленному стандарту профессионального и профессионально-технического образования по специальности "Повар учебного заведения".

В августе определят перечень школ, которые нуждаются в модернизации или восстановлении пищеблоков. Также создадут интерактивную карту потребностей в организации питания в школах и будут проводить обучение тренеров центров повышения квалификации поваров.

С сентября стартует подготовка специалистов по профессии "Повар учебного заведения".

А в декабре должны представить четырехнедельное сезонное меню, которое передадут школам.

Также в течение всего года ученикам младших классов будут разъяснять тему здорового питания и ее важность.

А для старшеклассников для их здорового питания создадут соответствующий образовательный контент.

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Что известно о Стратегии реформирования системы школьного питания