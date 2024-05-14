Лісовий анонсував спрощення освітніх програм у школах

У Міністерстві освіти і науки України працюють над спрощенням деяких освітніх програм, які використовують у школах. Програми при цьому не стануть менш якісними.

Про це заявив очільник МОН Оксен Лісовий. І наголосив, що треба створити можливість для дітей самим заглиблюватися в тему, яку вони вивчають.

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Яких змін зазнають освітні програми

Посадовець каже: якщо програма з української літератури передбачає вивчення протягом року, до прикладу, творів 42 авторів, то учні не заглиблюватимуться у твір та не матимуть часу на осмислення вчинків героїв та проживання ситуацій. А це те, за словами міністра, заради чого ми привчаємо дітей до читання.

Лісовий також зазначив що на сьогодні штучний інтелект допомагає швидко написати будь-яке есе. Тому не варто "змушувати" школярів свідомо фальсифікувати.

Нам важливо, щоб діти аналізували, щоб у них розвивалося креативне мислення, фантазія. Якщо ми будемо перевантажувати дитину, то не доб'ємося цього результату,

– вважає міністр.

Він також додав, що це рішення важливе і щодо навчання дітей на прифронтових і тимчасово окупованих територіях, а також – за кордоном. Тому варто більше часу приділяти засвоєнню матеріалу. Не треба забивати голови учнів надто великою кількістю другорядної інформації. А така поки що передбачена у програмі.

Не називаючи дисциплін, скажу так: працюємо над двома великими блоками предметів: гуманітаристика та STEM-блок (природничі науки плюс математика),

– розповів очільник МОН.

І додав, що над змінами працює креативна команда. Вони вивчають освітні програми та виключають звідти все другорядне.

Сподіваємося, влітку вже запропонуємо спрощені програми,

– резюмував міністр.