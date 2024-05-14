Лісовий анонсував спрощення освітніх програм у школах
Джерело:hromadske.ua
У Міністерстві освіти і науки України працюють над спрощенням деяких освітніх програм, які використовують у школах. Програми при цьому не стануть менш якісними.
Про це заявив очільник МОН Оксен Лісовий. І наголосив, що треба створити можливість для дітей самим заглиблюватися в тему, яку вони вивчають.
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Яких змін зазнають освітні програми
Посадовець каже: якщо програма з української літератури передбачає вивчення протягом року, до прикладу, творів 42 авторів, то учні не заглиблюватимуться у твір та не матимуть часу на осмислення вчинків героїв та проживання ситуацій. А це те, за словами міністра, заради чого ми привчаємо дітей до читання.
Лісовий також зазначив що на сьогодні штучний інтелект допомагає швидко написати будь-яке есе. Тому не варто "змушувати" школярів свідомо фальсифікувати.
Нам важливо, щоб діти аналізували, щоб у них розвивалося креативне мислення, фантазія. Якщо ми будемо перевантажувати дитину, то не доб'ємося цього результату,
– вважає міністр.
Він також додав, що це рішення важливе і щодо навчання дітей на прифронтових і тимчасово окупованих територіях, а також – за кордоном. Тому варто більше часу приділяти засвоєнню матеріалу. Не треба забивати голови учнів надто великою кількістю другорядної інформації. А така поки що передбачена у програмі.
Не називаючи дисциплін, скажу так: працюємо над двома великими блоками предметів: гуманітаристика та STEM-блок (природничі науки плюс математика),
– розповів очільник МОН.
І додав, що над змінами працює креативна команда. Вони вивчають освітні програми та виключають звідти все другорядне.
Сподіваємося, влітку вже запропонуємо спрощені програми,
– резюмував міністр.
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