Типову освітню програму для старшої школи планують оновити: яких змін чекати учням

Це потрібно для уточнення правил організації навчання та вибору предметів і курсів. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Також після змін Типова освітня програма має відповідати оновленому Державному стандарту профільної середньої освіти.

Планують:

Уточнити класифікацію предметів і курсів. У програмі визначено, що таке профільні й непрофільні освітні компоненти та які з них є обов’язковими або вибірковими. Профільні предмети й курси передбачають поглиблене вивчення відповідно до обраного профілю, непрофільні — навчання на основному рівні.

Докладніше описати, як формувати класи та групи. Документ пояснює, як організувати навчання у класах з одним або кількома профілями та створювати міжкласні (змінні) групи. Зокрема, якщо учнів одного профілю недостатньо для окремого класу, ліцей може сформувати клас із двома або більше спорідненими профілями. Разом учні й учениці зможуть вивчати предмети, для яких збігаються зміст, очікувані результати та кількість годин.

Додати навчальні плани для вечірньої та заочної форм здобуття освіти. Вони передбачають розподіл навантаження між навчальною взаємодією з педагогами, зокрема дистанційно, та самостійною роботою учнівства.