В Україні готуються до впровадження реформи старшої школи: які зміни чекають на учнів і вчителів

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Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Які будуть принципи навчання у старшій школі?

Зміни в старшій школі спиратимуться на три взаємопов’язані складові. Оновлені програми даватимуть більше можливостей для практичного навчання, вчителі отримуватимуть підтримку для їхнього упровадження, а облаштовані освітні простори створюватимуть умови для досліджень, експериментів і спільної роботи учнів.

Учні матимуть більше часу на ті курси, що їм найцікавіші. Так, у 10 класі вони можуть спробувати різні профілі, а в 11–12 класах більше часу відводитимуть на поглиблене вивчення обраних предметів.

На уроках передбачається більше практики, досліджень і самостійної роботи. Наприклад, під час вивчення природничих дисциплін учні можуть самостійно сформулювати припущення, провести експеримент, зафіксувати результати та пояснити висновки. Цей процес допомагатиме школярам краще розуміти навчальний матеріал, розвивати навички аналізу, критичного мислення та роботи з інформацією.

Що зміниться в оцінюванні та роботі вчителів?

Нові підходи у програмах передбачають ретельніше планування уроку вчителем, гнучкість і готовність використовувати різні формати роботи. Змінюється процес підготовки учителя до уроку: продумати завдання, підготувати обладнання і організувати роботу так, щоб кожен учень міг долучитися і приділити більше уваги практичним завданням.

Важливою стає частіша співпраця між педагогами різних предметів, яка допомагає поєднувати знання з кількох дисциплін. Щоб підтримати ці зміни, реформи МОН передбачають методичний супровід і навчання вчителів.

Змінюють і підхід до оцінювання. Поряд із правильністю відповіді враховується те, як учень дійшов до неї: чи зміг перевірити припущення, пояснити результат, помітити й виправити помилку. Так школярам легше розуміти, що вже вдається та над чим ще потрібно попрацювати.

Шкільні простори облаштовують з урахуванням особливостей конкретного закладу освіти.

Замість вивчення кожного предмета окремо, STEM-освіта зосереджується на практичному розв’язанні реальних життєвих завдань. Вона поєднує 4 дисципліни в єдину систему:

Science (природничі науки);

Technology (технології);

Engineering (інженерія і технічна творчість);

Mathematics (математика).

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