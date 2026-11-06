В Україні створюють академічні ліцеї: скільки чинних шкіл не навчатимуть старшокласників

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Учні 10 – 12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль навчання відповідно до інтересів і планів. Проєкт DECIDE розповів, скільки буде таких закладів освіти.

Скільки в Україні буде академічних ліцеїв

Громади вже визначили мережу відповідних закладів освіти. Загалом планують створити 2090 академічних ліцеїв. З них 54 – на тимчасово окупованих територіях. Водночас частина нинішніх шкіл перестане навчати старшокласників.

Найбільше академічних ліцеїв планують відкрити в Києві — 254. Серед областей лідирує Харківська (193 ліцеї), далі — Дніпропетровська (159), Львівська (155) та Одеська (148).

Загалом реформа передбачала, що академічні ліцеї здебільшого мають бути відокремлені від гімназій та початкової школи. Однак плани громад показують, що окремими старшими школами стануть лише 12% закладів. Решта поєднуватимуть кілька рівнів освіти:

68% ліцеїв, або 1425 закладів, матимуть початкову школу, гімназію та старші класи, тобто 1–12 класи;

20%, або 413 закладів, поєднуватимуть гімназію та старшу школу, тобто 5–12 класи;

12%, або 252 заклади, працюватимуть лише з учнями 10–12 класів.

Водночас кількість ліцеїв ще може змінюватися, оскільки громадам потрібно враховувати демографічні показники і можливість забезпечити учням вибір профілів навчання.

Через реформу значна частина нинішніх шкіл більше не набиратиме учнів до 10 класів. За попередніми оцінками, таких закладів може бути близько 5 600 — це 42%. Перехід розпочнеться вже з наступного навчального року, а завершити його планують до 2028/2029 навчального року.

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Скільки учнів навчатиметься в академічних ліцеях

За прогнозами МОН, в одному академічному ліцеї навчатимуться в середньому 354 старшокласники. Це орієнтовно 110 – 120 учнів у кожній паралелі, уточнює Education.ua.

Найвища чисельність учнів в академічних ліцеях буде в Івано-Франківській (579 учнів) та в Рівненській (529 учнів) областях. Найнижча — у прифронтових областях: Харківській (221 учень) та Сумській (344 учні).

Батькам майбутніх старшокласників варто заздалегідь з’ясувати, де дитина зможе продовжити навчання після 9 класу.