В Украине создают академические лицеи: сколько действующих школ не будут принимать старшеклассников

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Учащиеся 10–12 классов будут учиться в академических лицеях, где смогут выбирать профиль обучения в соответствии со своими интересами и планами. Проект DECIDE рассказал, сколько будет таких учебных заведений.

Сколько в Украине будет академических лицеев

Общины уже определили сеть соответствующих учебных заведений. Всего планируется создать 2090 академических лицеев. Из них 54 – на временно оккупированных территориях. В то же время часть нынешних школ перестанет обучать старшеклассников.

Больше всего академических лицеев планируется открыть в Киеве – 254. Среди областей лидирует Харьковская (193 лицея), далее – Днепропетровская (159), Львовская (155) и Одесская (148).

В целом реформа предусматривала, что академические лицеи в основном должны быть отделены от гимназий и начальной школы. Однако планы общин показывают, что отдельными старшими школами станут лишь 12% учреждений. Остальные будут объединять несколько уровней образования:

68 % лицеев, или 1425 учреждений, будут иметь начальную школу, гимназию и старшие классы, то есть 1–12 классы;

20 %, или 413 учреждений, будут объединять гимназию и старшую школу, то есть 5–12 классы;

12%, или 252 учреждения, будут работать только с учащимися 10–12 классов.

В то же время количество лицеев еще может измениться, поскольку общинам необходимо учитывать демографические показатели и возможность обеспечить учащимся выбор профилей обучения.

В связи с реформой значительная часть нынешних школ больше не будет набирать учащихся в 10 классы. По предварительным оценкам, таких учебных заведений может быть около 5 600 – это 42%. Переход начнется уже со следующего учебного года, а завершить его планируют к 2028/2029 учебному году.

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Сколько учеников будет учиться в академических лицеях

По прогнозам МОН, в одном академическом лицее будут учиться в среднем 354 старшеклассника. Это ориентировочно 110–120 учеников в каждом классе, уточняет Education.ua.

Наибольшая численность учащихся в академических лицеях будет в Ивано-Франковской (579 учащихся) и Ровенской (529 учащихся) областях. Наименьшая – в прифронтовых областях: Харьковской (221 ученик) и Сумской (344 ученика).

Родителям будущих старшеклассников стоит заранее выяснить, где ребенок сможет продолжить обучение после 9 класса.