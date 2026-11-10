Типову освітню програму для старшої школи планують оновити: яких змін чекати учням

Реформа старшої школи в Україні / Самбірська гімназія 7
В Україні обговорюватимуть зміни до Типової освітньої програми для 10 – 12 класів академічних ліцеїв. Її МОН має намір оновити за результатами пілотування старшої профільної школи.
Це потрібно для уточнення правил організації навчання та вибору предметів і курсів. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Що пропонують змінити?
Також після змін Типова освітня програма має відповідати оновленому Державному стандарту профільної середньої освіти.
Планують:
Уточнити класифікацію предметів і курсів. У програмі визначено, що таке профільні й непрофільні освітні компоненти та які з них є обов’язковими або вибірковими. Профільні предмети й курси передбачають поглиблене вивчення відповідно до обраного профілю, непрофільні — навчання на основному рівні.
Докладніше описати, як формувати класи та групи. Документ пояснює, як організувати навчання у класах з одним або кількома профілями та створювати міжкласні (змінні) групи. Зокрема, якщо учнів одного профілю недостатньо для окремого класу, ліцей може сформувати клас із двома або більше спорідненими профілями. Разом учні й учениці зможуть вивчати предмети, для яких збігаються зміст, очікувані результати та кількість годин.
Додати навчальні плани для вечірньої та заочної форм здобуття освіти. Вони передбачають розподіл навантаження між навчальною взаємодією з педагогами, зокрема дистанційно, та самостійною роботою учнівства.
Передбачити окремий навчальний план для визнання результатів навчання. Його застосовуватимуть під час визнання результатів, здобутих за кордоном або на тимчасово окупованій території України. Також він призначений для підсумкового оцінювання випускників, які завершили навчання до 2029 року та потребують дублікатів або виправлених документів про освіту, якщо письмові дані про їхні річні оцінки відсутні.
Проєкт наказу та деталі громадського обговорення за посиланням.
Зауваження та пропозиції можна надсилати до 22 листопада 2026 року включно на електронні адреси: mykhailo.alokhin@mon.gov.ua та veronika.ishchenko@mon.gov.ua.
Раніше ми інформували, що з вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв в Україні розпочали пілотування реформи "Профільна". На основі цього досвіду модель старшої профільної школи впроваджуватимуть у понад 2 000 академічних ліцеїв на всій території країни.
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