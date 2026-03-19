Держава не фінансуватиме частину шкіл: у МОН розповіли, що це за заклади освіти

У 2027 році в Україні стартує повноцінне впровадження реформи старшої профільної школи. Учні здобуватимуть освіту 12 років.

До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

Які заклади освіти не фінансуватимуть?

Кузьмичова також уточнила, що інші типи закладів освіти, окрім вищезгаданих, втратять державне фінансування. Посадовиця при цьому наголосила, що 1 вересня 2027 року – це крайній термін. До цього часу громади повинні сформувати мережу ліцеїв повністю.

МОН, за її словами, просить громади формувати мережу раніше і не чекати крайньої дати, аби встигнути підготувати вчителів та інфраструктуру.

МОН супроводжуватиме ці процеси через 150 пілотних ліцеїв з вересня цього року. Вони стануть майданчиками, де ми відпрацюємо всі складні моменти: від розкладу до фінансування змінних груп,

– повідомила заступниця міністра.

Зверніть увагу! Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого. Її авторка – Оксана Качур.

Кузьмичова також зазначила, що впровадження "Профільної" не передбачає закриття закладів освіти. Реорганізація, за її словами, має на меті визначити, які саме заклади з наявних стануть ліцеями, гімназіями чи початковими школами. Такі мережі погодили майже в усіх регіонах, окрім Івано-Франківської області та Києва.

