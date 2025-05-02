У 16 областях погодили мережу академічних ліцеїв

Мережу академічних ліцеїв в Україні вже затвердили у 16 областях. У 9 регіонах рішення ухвалили обласні ради, а у 7 – відповідні розпорядження видали ОВА через дію воєнного стану.

У решті областей перспективні плани активно обговорюють. Вони перебувають на стадії погодження. Про це розповів заступник очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Колебошин у подкасті "Що там із НУШ?", зазначає 24 Канал.

Дивіться також Коли у школах пролунає останній дзвоник у 2025 році: дати по регіонах

Чи погодили мережу академічних ліцеїв

Нардеп зазначив, що концепція старшої профільної школи передбачає 12 профілів навчання. І додав, що перехід до трирічної старшої школи ґрунтується на великій роботі, проведеній в регіонах протягом останніх двох-трьох років щодо формування перспективних планів мережі закладів освіти.

Відповідно до затверджених планів в Україні передбачено створення близько 1750 академічних ліцеїв. Із них лише приблизно 200 не відповідають вимогам законопроєкту №13120, який наразі опрацьовується в парламенті. При цьому понад 100 закладів уже сьогодні не відповідають навіть вимогам чинного, максимально лояльного законодавства,

– заявив Колебошин.

І наголосив, що, попри прагнення зберегти невеликі школи у громадах, пріоритетом є створення освітніх закладів, які можуть забезпечити якісне та поглиблене профільне навчання для старшокласників. Саме тому реформа потребує і відповідної інфраструктури, і висококваліфікованого кадрового складу, і сучасного навчального обладнання.

Раніше ми писали про те, що в Україні можуть закрити понад 400 шкіл.