Нардепи можуть дозволити існування початкової школи у складі ліцеїв

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт № 13120-1 про внесення змін до "Закону України про повну загальну середню освіту" щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. Нардепи Роман Грищук та Наталія Піпа розповіли, які зміни він передбачає.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ. Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту.

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Які зміни передбачає законопроєкт

Основні відмінності від попереднього законопроєкту такі:

відсутня норма про заборону початкової ланки у складі ліцею;

залишається норма про наповнюваність старшої школи, але відсутня щодо початкової.

Співавтор документа Роман Грищук зауважив, що законопроєкт 13120-1 відрізняється від попереднього нормою про кількість учнів у класі.

Залишиться норма тільки по старшій школі, приберемо про початкові. Тобто більш компромісний законопроєкт,

– уточнив він.

І додав: у проєкті "залишили основну норму, за яку ми будемо боротися. Це щодо старшої школи і по групах".

Народна обраниця Наталія Піпа уточнила, що відмінність двох законопроєктів – у двох нормах.

Норма, що початкова школа може бути в складі [ліцею – ред.], залишена. А також вилучена норма, що, якщо у ліцею немає наповнюваності три паралелі по 96 учнів, не буде державної субвенції,

– розповіла вона.

Нагадаємо, що до 2027 року планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв, адже цього року і стартує реформа. Детально про те, чого очікувати від реформи, читайте тут.