У МОН розповіли, як реформують старшу школу

В Україні планують втілити у життя реформу профільної середньої освіти. Вона стосується 10–12 класів.

Заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків зазначив, що проєкт Державного стандарту профільної середньої освіти вже пройшов стадію громадського обговорення. Далі його має затвердити уряд.

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Як реформують старшу школу

Сташків каже: ця реформа є логічним продовженням реформи НУШ.

Ми працюємо над концепцією профільної середньої освіти. Зокрема, визначаємо, якою має бути мережа майбутніх академічних ліцеїв та які мають бути до них вимоги. У 2025 році почнемо пілотування,

– каже посадовець.

Одного року на пілотування замало, додає заступник Лісового. На пілотування матеріалів (навчальних програм) знадобиться пів року, ще пів року – на конкурс і друк підручників. Автори не зможуть внести в них зміни за результатами пілотування.

Пілотування триватиме два роки, а не один. Це виклик, тому що часу залишається не багато. У 2024-му маємо сформувати мережу, обрати школи, які стануть ліцеями, та вибрати моделі профілів для них,

– повідомив Сташків.

Як триватиме пілотування старшої школи

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Заступник міністра освіти та науки розповів, що МОН має намір пілотувати різні моделі, адже учні матимуть індивідуальні освітні траєкторії, які можна побудувати по-різному.

Траєкторія може формуватися за чітко регламентованим профілем або пропонувати учням на вибір усі предмети й інтегровані курси. Може бути змішаний варіант, коли є профіль із ядром змісту і вибір частини предметів і курсів у межах профілю та поза ним,

– уточнив посадовець.

У межах пілотного проєкту МОН впроваджуватиме різні моделі, щоб вибрати ту, яка найкраще підходить для нашої системи освіти, учнів та вчителів.

Раніше ми також розповідали про те, як в Україні планують реформувати дошкільну, загальну середню освіту та старшу школу.