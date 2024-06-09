Заступник Лісового назвав одне з важливих завдань реформи профільної середньої освіти

Протягом 2025 – 2026 років в Україні у старшій профільній школі триватиме пілотний проєкт нової реформи. Міносвіти України почало підготовку до втілення у життя трирічної профільної середньої освіти.

Обрали при цьому 25 закладів освіти, які розпочнуть передпілот по всій території України. А у 2025 році вже 100 – 150 закладів освіти стануть учасниками пілотного проєкту, розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків Освіті 24.

Читайте З 2027 року старшокласники навчатимуться у нових типах закладів освіти, – заступник Лісового

Коли будуть результати від втілення реформи

Посадовець каже, що результати пілотування – тобто оцінка змістового наповнення навчальних програм – будуть у 2026 – 2027 роках.

Якщо говорити про результати масового провадження цієї реформи, то перші учні, які закінчать навчання в академічних ліцеях або професійних коледжах, закінчать його у 2030 році. Саме тоді ми й отримаємо практичні результати реформи,

– повідомив Сташків.

Реформа має допомогти подолати навчальні прогалини/розриви

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Заступник Лісового також нагадав, що результати дослідження PISA продемонстрували різницю у рівні знань учнів різних шкіл.

І це не завжди сільська/міська школа – це більше про соціально-економічний статус учнів, які навчаються у цих закладах освіти. І одним із завдань профільної освіти є вирівнювання цієї нерівності та надання доступу до якісної освіти усім учням – незалежно від того, де вони мешкають. Саме для цього формують мережу академічних ліцеїв, у яких ці школярі навчатимуться,

– зазначив посадовець.

І додав: якщо ми говоримо про сільські території – мовиться про меншу кількість академічних ліцеїв, ніж зараз є звичайних шкіл, у яких учні навчаються до 11 класу.

І це передусім пов'язано з тим, що нам потрібні будуть великі заклади освіти, де навчатиметься більша кількість учнів, аби можна було втілити у життя цю ідею профілів. Коли є учні, які виберуть один профіль, є учні, які виберуть інший, і будуть предмети, які будуть вибирати з різних профілів ті самі учні, й треба буде утворювати вже міжкласні групи",

– резюмував заступник Лісового.

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте