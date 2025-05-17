Скільки ліцеїв сформують на Закарпатті у межах реформи старшої школи

Реформа старшої школи передбачає впровадження в Україні трирічної профільної середньої освіти (10 – 12 класи). Її мета – забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх дітей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Після закінчення 9 класу учні зможуть обирати, де продовжити навчання: в академічному ліцеї чи закладі професійного спрямування.

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Скільки ліцеїв буде на Закарпатті

Так, понад третина закладів освіти у цій області, а саме 195 із 563, розташована в гірській місцевості. Значна частина – у громадах, де проживають національні спільноти. Як і в інших регіонах, у Закарпатській області зменшується кількість учнів: упродовж останніх років з регіону виїхали за кордон понад 11 300 дітей. Ситуацію ускладнює спад народжуваності. Ці фактори суттєво впливають на формування мережі старшої школи.

Зверніть увагу! В області вже сформували мережу закладів профільної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону та потреб громад. Також розробили перспективний план, який передбачає роботу 107 академічних ліцеїв та 34 профтехів та коледжів.

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова наголосила, що затвердження мережі закладів – це не завершення процесу, а лише початок важливого діалогу щодо реалізації реформи. Вона також розповіла про високий рівень підтримки реформи серед жителів області.

82% старшокласників і 84% батьків учнів 10 – 11 класів у Закарпатській області підтримують ідеї реформи,

– уточнила посадовиця.

Раніше ми детально розповідали про реформу старшої школи.