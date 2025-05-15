Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Після етапу пілотування в 40 школах до Мрії починають підʼєднуватися як великі міські ліцеї, так і невеликі сільські школи з кількома десятками учнів.

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Скільки шкіл доєдналися до Мрії

Частина закладів освіти раніше працювала з іншими цифровими інструментами, інші – переходять на Мрію після використання паперових журналів. Нині команда платформи вже отримала приблизно 4 тисяч нових заявок на долучення.

До Мрії вже під'єдналися 500 шкіл. Кожен із цих закладів освіти отримує доступ до технологій, які трансформують освітній процес. Для батьків та дітей – це зручний застосунок, який спрощує процес навчання. Для вчителів – портал і застосунок, що усуває бюрократію і полегшує взаємодію з учнями до одного кліка. А для держави Мрія – це дані про систему освіти, на основі яких можемо ухвалювати ефективні управлінські рішення

– зазначив віцепрем'єр Михайло Федоров.

І додав: зараз кожна охоча школа може підʼєднатися до Мрії в кілька кліків і створити всі умови для самореалізації дітей.

За словами очільника МОН Оксена Лісового, цифрові рішення в освіті – це свобода для вчителів і комфорт для учнів.

Що таке Мрія Це вебпортал і мобільний застосунок, де користувачі й користувачки мають план дня, конструктор розкладу, динаміку досягнень, чати, бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ, Мрія ID та багато іншого. Пілотування Мрії розпочалося у вересні 2024 року і відбувалося у 6 областях України: у прифронтових містах і гірських селах, у школах із повністю дистанційним форматом навчання та в тих, які навчаються офлайн в укриттях.

Як долучитися до Мрії

Заявку на під'єднання до Мрії можуть подати як окремі вчителі та адміністрації шкіл, так і органи місцевого самоврядування – з метою ознайомлення закладів освіти міста, громади чи області з можливостями екосистеми.

Кожна школа ухвалює рішення про під'єднання самостійно після зустрічі-знайомства. Далі команда Мрії супроводжує школу на всіх етапах: організовує навчання, допомагає з налаштуваннями та надає постійну підтримку після впровадження освітньої екосистеми в закладі освіти.