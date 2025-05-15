Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. После этапа пилотирования в 40 школах к Мрии начинают подключаться как крупные городские лицеи, так и небольшие сельские школы с несколькими десятками учеников.

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Сколько школ присоединились к Мрии

Часть учебных заведений ранее работала с другими цифровыми инструментами, другие – переходят на Мрію после использования бумажных журналов. Сейчас команда платформы уже получила примерно 4 тысяч новых заявок на присоединение.

К Мрие уже подключились 500 школ. Каждое из этих учебных заведений получает доступ к технологиям, которые трансформируют образовательный процесс. Для родителей и детей – это удобное приложение, которое упрощает процесс обучения. Для учителей – портал и приложение, что устраняет бюрократию и облегчает взаимодействие с учениками до одного клика. А для государства Мечта – это данные о системе образования, на основе которых можем принимать эффективные управленческие решения

– отметил вице-премьер Михаил Федоров.

И добавил: сейчас каждая желающая школа может подключиться к Мрии в несколько кликов и создать все условия для самореализации детей.

По словам главы МОН Оксена Лисового, цифровые решения в образовании – это свобода для учителей и комфорт для учеников.

Что такое Мрия Это вебпортал и мобильное приложение, где пользователи и пользовательницы имеют план дня, конструктор расписания, динамику достижений, чаты, библиотеку персонализированного контента от ведущих образовательных платформ, Мрия ID и многое другое. Пилотирование Мрии началось в сентябре 2024 года и происходило в 6 областях Украины: в прифронтовых городах и горных селах, в школах с полностью дистанционным форматом обучения и в тех, которые учатся оффлайн в укрытиях.

Как присоединиться к Мрии

Заявку на подключение к Мрии могут подать как отдельные учителя и администрации школ, так и органы местного самоуправления – с целью ознакомления учебных заведений города, общины или области с возможностями экосистемы.

Каждая школа принимает решение о подключении самостоятельно после встречи-знакомства. Далее команда Мечты сопровождает школу на всех этапах: организует обучение, помогает с настройками и оказывает постоянную поддержку после внедрения образовательной экосистемы в учебном заведении.