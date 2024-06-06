Реформа старшої школи: чи можна буде обирати предмети у кожному класі

З 2027 року Міносвіти України втілюватиме трирічну профільну середню освіту. А вже наступного року запустить пілотний проєкт.

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків розповів Освіті 24, що кількість предметів у старшій школі зменшать. І уточнив, чи можна буде їх обирати щороку.

До теми З 2027 року старшокласники навчатимуться у нових типах закладів освіти, – заступник Лісового

Предмети можна буде обирати у кожному класі

Посадовець каже: скільки можна буде обрати предметів, залежатиме від конкретного закладу освіти та профілю, у межах якого навчатиметься учень.

Якщо говорити в загальному про стандарт і типовий навчальний план, який є у 10 класі, – це 33% від загальної кількості на вибір, а в 12 класі – це вже 66% від загальної кількості годин,

– уточнив заступник міністра.

Так, учень, за його словами, обирає профіль, коли йде навчатися в академічний ліцей, до прикладу, а предмети на вибір може обирати щороку.

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При цьому ми хочемо зробити так, щоб це були окремі курси, наприклад, умовно, курси поглибленого вивчення англійської мови. Їх школяр зможе обирати навіть в 12 класі, якщо він захоче ще додатково вивчити англійську мову, зокрема якісь її особливості, наприклад, англійську для фізиків,

– резюмував заступник Лісового.

У МОН при цьому зазначали, що до 1 вересня 2024 року в Україні мають затвердити плани формування мережі закладів освіти. Враховуватимуть наближеність закладів освіти до місць проживання учнів. Експерти пропонують такі показники: 30 кілометрів до ліцею для підвезення дітей і проживання при ньому, 10 кілометрів – для щоденного добирання.

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