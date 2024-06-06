Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал Образованию 24, что количество предметов в старшей школе уменьшат. И уточнил, можно ли будет их выбирать ежегодно.

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Предметы можно будет выбирать в каждом классе

Чиновник говорит: сколько можно будет выбрать предметов, будет зависеть от конкретного учебного заведения и профиля, в рамках которого будет учиться ученик.

Если говорить в общем о стандарте и типовом учебном плане, который есть в 10 классе, – это 33% от общего количества на выбор, а в 12 классе – это уже 66% от общего количества часов,

– уточнил заместитель министра.

Так, ученик, по его словам, выбирает профиль, когда идет учиться в академический лицей, к примеру, а предметы на выбор может выбирать ежегодно.

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При этом мы хотим сделать так, чтобы это были отдельные курсы, например, условно, курсы углубленного изучения английского языка. Их школьник сможет выбирать даже в 12 классе, если он захочет еще дополнительно изучить английский язык, в частности какие-то его особенности, например, английский для физиков,

– резюмировал заместитель Лисового.

В МОН при этом отмечали, что до 1 сентября 2024 года в Украине должны утвердить планы формирования сети учебных заведений. Будут учитывать приближенность учебных заведений к местам проживания учащихся. Эксперты предлагают такие показатели: 30 километров до лицея для подвоза детей и проживания при нем, 10 километров – для ежедневного подбора.

Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале Образования 24 "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.