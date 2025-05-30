Фінляндія виділяє до 20 мільйонів євро на реформу старшої школи в Україні

Кабмін України та уряд Фінляндії підписали Угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2". Вона спрямована на підтримку "Профільної": реформи старшої школи в Україні.

Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 мільйонів євро. Програму реалізовуватимуть упродовж 2025 – 2029 років, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також В Україні затвердили Типову освітню програму для старшої школи

Фінляндія виділяє мільйони євро на українську реформу старшої школи

Реформа старшої школи стартує у 2027 році та передбачає дві освітні траєкторії для учнів після 9 класу:

професійну – з можливістю вступу до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти; академічну – навчання в академічних ліцеях із подальшим вступом до університетів.

Підтримку Фінляндії зосередять на розвитку академічного спрямування старшої школи. Програма "Навчаємося разом 2" передбачає:

професійний розвиток вчителів і директорів закладів освіти – набуття знань та умінь, які забезпечують упровадження якісного компетентнісного навчання відповідно до принципів НУШ;

підтримку шкіл у розробленні освітніх програм за обраними профілями;

створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.

У середньостроковій перспективі реалізація Програми "Навчаємося разом 2" поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу,

– зазначають у МОН.

Реалізація проєкту розпочнеться після набрання документом чинності.

Детальніше про те, як реалізовуватимуть реформу старшої школи, ми розповідали раніше.