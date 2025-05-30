Фінляндія виділяє до 20 мільйонів євро на реформу старшої школи в Україні
- Фінляндія виділяє до 20 мільйонів євро на підтримку реформи старшої школи в Україні, яка стартує у 2027 році.
- Програма "Навчаємося разом 2" зосереджена на професійному розвитку вчителів, підтримці шкіл у розробленні освітніх програм та створенні соціальних програм для освітнього процесу.
- Її реалізовуватимуть з 2025 по 2029 рік.
Кабмін України та уряд Фінляндії підписали Угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2". Вона спрямована на підтримку "Профільної": реформи старшої школи в Україні.
Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 мільйонів євро. Програму реалізовуватимуть упродовж 2025 – 2029 років, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Фінляндія виділяє мільйони євро на українську реформу старшої школи
Реформа старшої школи стартує у 2027 році та передбачає дві освітні траєкторії для учнів після 9 класу:
- професійну – з можливістю вступу до професійних коледжів або закладів фахової передвищої освіти;
- академічну – навчання в академічних ліцеях із подальшим вступом до університетів.
Підтримку Фінляндії зосередять на розвитку академічного спрямування старшої школи. Програма "Навчаємося разом 2" передбачає:
- професійний розвиток вчителів і директорів закладів освіти – набуття знань та умінь, які забезпечують упровадження якісного компетентнісного навчання відповідно до принципів НУШ;
- підтримку шкіл у розробленні освітніх програм за обраними профілями;
- створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.
У середньостроковій перспективі реалізація Програми "Навчаємося разом 2" поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу,
– зазначають у МОН.
Реалізація проєкту розпочнеться після набрання документом чинності.
Детальніше про те, як реалізовуватимуть реформу старшої школи, ми розповідали раніше.