Общий объем финансирования со стороны Финляндии составляет до 20 миллионов евро. Программу будут реализовывать в течение 2025 – 2029 годов, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Финляндия выделяет миллионы евро на украинскую реформу старшей школы

Реформа старшей школы стартует в 2027 году и предусматривает две образовательные траектории для учащихся после 9 класса:

профессиональную – с возможностью поступления в профессиональные колледжи или учреждения профессионального предвысшего образования; академическую – обучение в академических лицеях с последующим поступлением в университеты.

Поддержку Финляндии сосредоточат на развитии академического направления старшей школы. Программа "Учимся вместе 2" предусматривает:

профессиональное развитие учителей и директоров учебных заведений – приобретение знаний и умений, которые обеспечивают внедрение качественного компетентностного обучения в соответствии с принципами НУШ;

поддержку школ в разработке образовательных программ по выбранным профилям;

создание и внедрение социальных программ для поддержки педагогических работников, административного персонала учебных заведений и учащихся с применением травма-информированного подхода к организации и проведению образовательного процесса.

В среднесрочной перспективе реализация Программы "Учимся вместе 2" улучшит качество академического профильного среднего образования, повысит его доступность, будет способствовать трансформации содержания образования на основе компетентностного подхода,

– отмечают в МОН.

Реализация проекта начнется после вступления документа в силу.

Подробнее о том, как будут реализовывать реформу старшей школы, мы рассказывали ранее.