В Україні триває підготовка до повноцінного впровадження реформи старшої профільної школи. Це має відбутися з 1 вересня 2027 року.

У громадах також формують мережу академічних ліцеїв, в яких вчитимуться старшокласники. 24 Канал при цьому розповідає, скільки громад вже затвердили плани формування мережі закладів освіти.

Що змінить реформа старшої школи?

Зараз процес пілотування триває у 150 академічних ліцеях. Тут апробовують 12-річне навчання учнів.

Внаслідок реалізації реформи старша школа має стати профільною: учні зможуть обирати напрям навчання та предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів і планів щодо майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Після завершення 9 класу учні матимуть два основні шляхи:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

вступити до коледжу.

В академічних ліцеях 10 – 12 класи стануть окремою ланкою профільної середньої освіти. Учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети, брати вибіркові курси та формувати власну освітню траєкторію.

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Як формують мережу академічних ліцеїв?

Менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, у плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак розповіла, що не всі громади матимуть академічні ліцеї.

81% громад сьогодні сформували мережу, 19% ще перебувають на етапі формування, але в цілому в нас буде 28% територіальних громад, які наразі не матимуть академічних ліцеїв. Учнів довозитимуть до інших громад, сусідніх. У цих громадах проживає 7% дітей старшого шкільного віку,

– уточнила вона.

За даними проєкту DECIDE, профільну середню освіту забезпечуватимуть:

академічне спрямування – 2090 академічних ліцеїв;

професійне спрямування – 591 професійний коледж та 584 фахові коледжі.

Зараз 150 ліцеїв пілотують реформу. 30 ліцеїв – з 2025 – 2026 навчального року, 120 ліцеїв – з 2026 – 2027 навчального року.

Прогнозована середня наповнюваність академічних ліцеїв у 2029 – 2030 навчальному році становитиме 354 учні в 10 – 12 класах. Також прогнозують, що у середньому на паралелі здобуватимуть освіту 110 – 120 учнів.

За даними проєкту, реформа старшої профільної школи не передбачає закриття початкових шкіл та гімназій. Початкові школи залишатимуть максимально наближеними до місць проживання дітей, а гімназії й надалі забезпечуватимуть здобуття базової середньої освіти. Зміни насамперед стосуватимуться організації профільного навчання у 10 – 12 класах.