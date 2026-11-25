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В общинах также создается сеть академических лицеев, в которых будут учиться старшеклассники. 24 Канал при этом сообщает, сколько общин уже утвердили планы по формированию сети учебных заведений.

Что изменит реформа старшей школы?

Сейчас пилотный проект реализуется в 150 академических лицеях. Здесь апробируется 12-летнее обучение учащихся.

В результате реализации реформы старшая школа должна стать профильной: учащиеся смогут выбирать направление обучения и предметы для углубленного изучения в соответствии со своими интересами и планами относительно будущей профессии. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

По окончании 9 класса у учащихся будет два основных пути:

продолжить обучение в академическом лицее;

поступить в колледж.

В академических лицеях 10–12 классы станут отдельным звеном профильного среднего образования. Учащиеся смогут углубленно изучать выбранные предметы, посещать факультативные курсы и формировать собственную образовательную траекторию.

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Как формируется сеть академических лицеев?

Менеджер швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает правительству в планировании и реализации реформы старшей профильной школы, Валентина Полторак рассказала, что не все общины будут иметь академические лицеи.

81% общин сегодня сформировали сеть, 19% еще находятся на этапе формирования, но в целом у нас будет 28% территориальных общин, которые пока не будут иметь академических лицеев. Учеников будут доставлять в другие, соседние общины. В этих общинах проживает 7% детей старшего школьного возраста– уточнила она.

По данным проекта DECIDE, профильное среднее образование будут обеспечивать:

академическое направление – 2090 академических лицеев;

профессиональное направление – 591 профессиональный колледж и 584 специализированных колледжа.

Сейчас 150 лицеев участвуют в пилотной реализации реформы. 30 лицеев – с 2025–2026 учебного года, 120 лицеев – с 2026–2027 учебного года.

Прогнозируемая средняя наполняемость академических лицеев в 2029–2030 учебном году составит 354 учащихся в 10–12 классах. Также прогнозируется, что в среднем на параллели будут обучаться 110–120 учащихся.

Согласно проекту, реформа старшей профильной школы не предусматривает закрытия начальных школ и гимназий. Начальные школы будут оставаться максимально близкими к местам проживания детей, а гимназии и в дальнейшем будут обеспечивать получение базового среднего образования. Изменения в первую очередь коснутся организации профильного обучения в 10–12 классах.