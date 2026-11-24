У нашій державі триває пілотування реформи старшої профільної школи. З 1 вересня 2026 року процес запустили у 150 академічних ліцеях.

Тут апробовують 12-річне навчання учнів. У МОН при цьому розповіли, як учні обиратимуть заклад освіти після 9 класу, передає 24 Канал.

Як учні обиратимуть заклад освіти після 9 класу?

Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук, який відповідає у відомстві за напрям загальної середньої освіти, каже: реформа профільної освіти задумана так, щоб учні мали можливість обирати варіанти продовження освіти після закінчення 9 класу.

За його словами, якщо випускник надалі має намір вступати до вишу і вже після цього йти працювати, він може обрати навчання в академічному ліцеї.

Ті, які хочуть швидше вийти на ринок праці, не чекаючи здобуття університетської освіти, мають можливість вибрати навчання у ліцеї професійного спрямування і відразу після школи шукати свій шлях на ринку праці,

– уточнив заступник очільника МОН.

При цьому він зауважив, що цей варіант продовження освіти не позбавляє таких учнів можливості вступити в університет і здобути вищу освіту. Але цей шлях надає можливість швидше вийти на ринок праці.

Нардеп з Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук зазначив, що найбільший виклик для громад зараз – забезпечити умови навчання для дітей у межах профілів, які вони обирають, а також те, щоб цей вибір був достатній.

Які профілі пропонуватимуть учням академічних ліцеїв?

В академічних ліцеях учні навчатимуться у 10 – 12 класах. Вони зможуть обрати профіль відповідно до своїх інтересів, сильних сторін та планів на майбутнє.

Профілі будуть об'єднані у три освітні кластери:

STEM;

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний.

Профільне навчання передбачатиме поглиблене вивчення певних предметів та інтегрованих курсів. Крім того, учні зможуть обирати додаткові дисципліни та курси поза своїм профілем.

Зараз 150 ліцеїв пілотують реформу. 30 ліцеїв – з 2025 – 2026 навчального року, 120 ліцеїв – з 2026 – 2027 навчального року. Наразі в Україні сформували мережу з 2090 академічних ліцеїв.