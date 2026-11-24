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Здесь тестируют 12-летнее обучение учащихся. В МОН при этом рассказали, как учащиеся будут выбирать учебное заведение после 9 класса, сообщает 24 Канал.

Как учащиеся будут выбирать учебное заведение после 9 класса?

Заместитель министра образования и науки Украины Иван Юрийчук, отвечающий в ведомстве за направление общего среднего образования, говорит: реформа профильного образования задумана так, чтобы ученики имели возможность выбирать варианты продолжения образования после окончания 9 класса.

По его словам, если выпускник в дальнейшем намерен поступать в вуз и уже после этого устраиваться на работу, он может выбрать обучение в академическом лицее.

Те, кто хочет быстрее выйти на рынок труда, не дожидаясь получения университетского образования, имеют возможность выбрать обучение в лицее профессиональной направленности и сразу после школы искать свой путь на рынке труда– уточнил заместитель главы МОН.

При этом он отметил, что этот вариант продолжения образования не лишает таких учащихся возможности поступить в университет и получить высшее образование. Но этот путь дает возможность быстрее выйти на рынок труда.

Депутат Верховной Рады из Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук отметил, что самый большой вызов для общин сейчас – обеспечить условия обучения для детей в рамках выбранных ими профилей, а также обеспечить достаточный выбор.

Какие профили будут предлагаться учащимся академических лицеев?

В академических лицеях учащиеся будут учиться в 10–12 классах. Они смогут выбрать профиль в соответствии со своими интересами, сильными сторонами и планами на будущее.

Профили будут объединены в три образовательных кластера:

STEM;

языково-литературный;

социально-гуманитарный.

Профильное обучение будет предусматривать углубленное изучение определенных предметов и интегрированных курсов. Кроме того, учащиеся смогут выбирать дополнительные дисциплины и курсы вне своего профиля.

Сейчас 150 лицеев тестируют реформу. 30 лицеев – с 2025–2026 учебного года, 120 лицеев – с 2026–2027 учебного года. На данный момент в Украине сформирована сеть из 2090 академических лицеев.