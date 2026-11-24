Реформа старшей школы / Самборская гимназия 7
В нашей стране продолжается пилотная реализация реформы старшей профильной школы. С 1 сентября 2026 года процесс запустили в 150 академических лицеях.
Здесь тестируют 12-летнее обучение учащихся. В МОН при этом рассказали, как учащиеся будут выбирать учебное заведение после 9 класса, сообщает 24 Канал.
Как учащиеся будут выбирать учебное заведение после 9 класса?
Заместитель министра образования и науки Украины Иван Юрийчук, отвечающий в ведомстве за направление общего среднего образования, говорит: реформа профильного образования задумана так, чтобы ученики имели возможность выбирать варианты продолжения образования после окончания 9 класса.
По его словам, если выпускник в дальнейшем намерен поступать в вуз и уже после этого устраиваться на работу, он может выбрать обучение в академическом лицее.
Те, кто хочет быстрее выйти на рынок труда, не дожидаясь получения университетского образования, имеют возможность выбрать обучение в лицее профессиональной направленности и сразу после школы искать свой путь на рынке труда
При этом он отметил, что этот вариант продолжения образования не лишает таких учащихся возможности поступить в университет и получить высшее образование. Но этот путь дает возможность быстрее выйти на рынок труда.
Депутат Верховной Рады из Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук отметил, что самый большой вызов для общин сейчас – обеспечить условия обучения для детей в рамках выбранных ими профилей, а также обеспечить достаточный выбор.
Какие профили будут предлагаться учащимся академических лицеев?
В академических лицеях учащиеся будут учиться в 10–12 классах. Они смогут выбрать профиль в соответствии со своими интересами, сильными сторонами и планами на будущее.
Профили будут объединены в три образовательных кластера:
STEM;
языково-литературный;
социально-гуманитарный.
Профильное обучение будет предусматривать углубленное изучение определенных предметов и интегрированных курсов. Кроме того, учащиеся смогут выбирать дополнительные дисциплины и курсы вне своего профиля.
Сейчас 150 лицеев тестируют реформу. 30 лицеев – с 2025–2026 учебного года, 120 лицеев – с 2026–2027 учебного года. На данный момент в Украине сформирована сеть из 2090 академических лицеев.
- Подробнее о том, чего стоит ожидать старшеклассникам, общинам и учителям, как в нашей стране готовятся к запуску реформы, какие существуют вызовы, читайте в материале 24 Канала.
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