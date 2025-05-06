Перед старшокласниками постане вибір: як змінять старшу школу в Україні
- З 1 вересня 2027 року учні старших класів зможуть обирати профілі навчання та предмети, зважаючи на свої інтереси та майбутню професію.
- Після 9 класу учні матимуть вибір: вступити до академічного ліцею для підготовки до університету або до професійного коледжу для отримання спеціальності.
З 1 вересня 2027 року учні старших класів зможуть обирати профілі навчання та предмети. При цьому спираючись на свої зацікавлення і майбутню професію.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Після 9 класу кожен учень матиме вибір подальшого шляху навчання.
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Як змінять старшу школу в Україні
Цей вибір включатиме обрання одного з двох варіантів:
- вступити до академічного ліцею, обрати профіль і готуватися до навчання в університеті;
- вступити до професійного коледжу, здобути спеціальність одночасно із загальною середньою освітою та швидше вийти на ринок праці.
Щоб старшокласники мали великий вибір предметів, у закладі "на паралелі" має бути багато учнів. Це дасть змогу формувати групи й створювати середовище для спілкування та взаємопідтримки,
– зазначають у МОН.
І додають: саме тому ліцейні класи (10 – 12) мають бути організовані в окремих закладах освіти. Такий формат допомагає краще адаптуватися до психологічних та освітніх потреб учнів.
Важливо! Школи з 1 – 9, 5 – 9 чи 1 – 4 класами продовжать роботу!
Більше про реформу профільної середньої освіти можна дізнатися на сайті.
- Раніше ми інформували про те, що в 16 областях України вже затвердили мережу академічних ліцеїв