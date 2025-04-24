Чи змінить МОН підходи до формування мережі ліцеїв

Міністерство освіти і науки України не має наміру змінювати підходи до запланованої моделі формування мережі ліцеїв в Україні. В уряді зазначають, що триває формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти.

Про це йдеться у відповіді Кабміну на петицію щодо збереження шкільної мережі, зазначає 24 Канал. Посадовці нагадали, що відповідно до Закону "Про повну загальну середню освіту" засновники закладів освіти до 1 вересня 2027 року мають сформувати мережу ліцеїв з належною матеріально-технічною базою та якісним кадровим складом.

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Чи змінять підходи до формування мережі ліцеїв

Згідно зі статтею 32 зазначеного Закону для освітньої діяльності комунального ліцею необхідно забезпечити функціонування не менше ніж двох класів за трьома профілями протягом 10 – 12 років навчання учнів.

За інформацією МОН, запровадження цієї норми Закону створює передумови для формування ліцеїв, в яких, як правило, забезпечуватимуть навчання лише за трьома профілями, зазначають в уряді. Результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології "Реформа профільної середньої освіти", засвідчують, що більшість батьків та учнів підтримують профільне навчання в старших класах. З-поміж можливих змін насамперед хотіли б мати можливість обирати предмети та отримувати практичні вміння.

При цьому в уряді про проєкти законів, які мають на меті створити передумови для функціонування багатопрофільних ліцеїв, які покликані забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня та підвищити якість знань завдяки потужній матеріально-технічній базі, створення сучасних освітніх просторів та залучення висококваліфікованих педагогічних працівників.

Територіальну доступність повної загальної середньої освіти забезпечуватимуть органи державної влади та органи місцевого самоврядування.