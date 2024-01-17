У 2024 році у сфері вищої освіти відбудеться чимало змін. Вони стосуватимуться студентів, викладачів та навіть ректорів.

Зокрема, не так давно у Міносвіти України анонсували поколінну зміну ректорів в окремих вишах. Але їх не усуватимуть примусово, зазначає Освіта 24.

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У 2024 році чимало вишів в Україні отримає нових ректорів

Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький розповідав про цю зміну у керівництві ЗВО. Вона відбудеться через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.

Посадовець при цьому зауважував, що в Україні на сьогодні є чимало вишів, де ректор перебуває на своїй посаді 10 – 20 років.

Мовиться, зокрема, про очільників таких університетів:

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Львівська Політехніка;

Прикарпатський університет імені Стефаника;

Київський університет будівництва і архітектури;

Національний університет біоресурсів і природокористування;

Київська політехніка;

Острозька академія;

Університет фізкультури.

Винницький також назва прізвища цих ректорів: Мельник, Бобало, Згуровський, Ніколаєнко, Куліков, Цепенда і Пасічник, Імас.

У Міносвіти також анонсували, що 2024 року планують створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.