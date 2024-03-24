Частину студентів-медиків після закінчення вишу зобов'яжуть відпрацьовувати

Навчання вступників на медичних спеціальностях оплачуватиме держава. Після завершення вишу кожен випускник гарантовано отримає роботу.

Про це повідомили у МОЗ, коментуючи ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту, що змінює механізми фінансування вищої освіти.

Дивіться також За результатами ЄВІ яких років можна вступити в магістратуру

Хто фінансуватиме навчання студентів-медиків

Бюджетне фінансування вищої освіти в Україні після ухвалення закону здійснюватимуть з урахуванням потреб ринку праці. Так, держзамовлення відбуватиметься за найпотрібнішими державі спеціальностями, зокрема, й у сфері охорони здоров'я.

Бюджетні кошти спрямовуватимуть на здобуття вищої освіти саме за цими спеціальностями, що має стимулювати абітурієнтів вступати на них.

Вступники, що обиратимуть інші спеціальності, зможуть отримати гранти – гроші, які можна використати на компенсацію вартості контракту на навчання із вишем. Сума гранту залежатиме від результатів складання ЗНО/НМТ із коригуванням з огляду на коефіцієнт спеціальності. Ця сума коливатиметься у межах 15 – 50 тисяч гривень.

Буде запроваджений також механізм пільгового кредитування, а оператором видачі кредитів на навчання та їх повернення буде не заклад вищої освіти, а банк.

Дивіться також Рік у кріслі міністра: як реформує українську освіту Оксен Лісовий

Частину студентів працевлаштовуватимуть

Випускники, які навчаються за державним або регіональним замовленням, будуть гарантовано забезпечені першим робочим місцем.

Ті студенти, освіту яких оплачує держава і які матимуть пропозиції від роботодавців, будуть зобов'язані укласти договір про працевлаштування після завершення навчання.

Студенти-медики гарантовано отримають такі пропозиції працевлаштування.

Студенти, які уклали договір про працевлаштування, матимуть право на спеціальну підвищену академічну стипендію та подальше працевлаштування з обов'язком пропрацювати не менше трьох років після завершення навчання.