Об этом сообщили в Минздраве, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта, меняющего механизмы финансирования высшего образования.

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Кто будет финансировать обучение студентов-медиков

Бюджетное финансирование высшего образования в Украине после принятия закона будут осуществлять с учетом потребностей рынка труда. Так, госзаказ будет происходить по самым нужным государству специальностям, в частности, и в сфере здравоохранения.

Бюджетные средства будут направлять на получение высшего образования именно по этим специальностям, что должно стимулировать абитуриентов поступать на них.

Поступающие, что будут выбирать другие специальности, смогут получить гранты – деньги, которые можно использовать на компенсацию стоимости контракта на обучение с вузом. Сумма гранта будет зависеть от результатов сдачи ВНО/НМТ с корректировкой с учетом коэффициента специальности. Эта сумма будет колебаться в пределах 15 – 50 тысяч гривен.

Будет введен также механизм льготного кредитования, а оператором выдачи кредитов на обучение и их возврата будет не заведение высшего образования, а банк.

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Часть студентов будут трудоустраивать

Выпускники, которые учатся по государственному или региональному заказу, будут гарантированно обеспечены первым рабочим местом.

Те студенты, образование которых оплачивает государство и которые будут иметь предложения от работодателей, будут обязаны заключить договор о трудоустройстве после завершения обучения.

Студенты-медики гарантированно получат такие предложения трудоустройства.

Студенты, заключившие договор о трудоустройстве, будут иметь право на специальную повышенную академическую стипендию и дальнейшее трудоустройство с обязанностью проработать не менее трех лет после завершения обучения.