Гранти на навчання у вишах: кому надаватимуть та на яку суму

З вересня 2024 року у сфері вищої освіти відбудеться чимало змін. Зокрема, запровадять грантову систему оплати навчання.

Абітурієнтам під час вступу у виш надаватимуть певну суму коштів. Їх вони витрачатимуть на здобуття вищої освіти, зазначає Освіта 24.

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Що варто знати про гранти на навчання у вишах

Сума гранту залежатиме від результатів НМТ та обраної спеціальності. Абітурієнт, отримавши кошти, сам обиратиме, на навчання у якому виші їх витратити.

У Міносвіти раніше заявляли, що 60% вступників отримуватимуть державну підтримку у різних пропорціях. Натомість 40% платитимуть за навчання власні кошти. Посадовці переконані, що це буде більш справедливо.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький раніше повідомляв, що на окремих спеціальностях, які будуть важливі для держави, залишать 100% державне замовлення. Зокрема, це можуть бути вчителі, медики, енергетики тощо.

Розмір гранту та порядок надання коштів визначатиме уряд. Пільговики матимуть гарантоване право на отримання коштів на навчання. Сума часткового покриття становитиме від 15 тисяч гривень на рік.