У Міносвіти анонсували процес об'єднання вишів в Україні

Міносвіти планує об'єднувати виші в Україні, аби оптимізувати мережу. Однак на це мають дати згоду викладачі та студенти.

Про це заявив заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі програми "Модуль знань". При цьому зауважив, що об'єднання вишів – клопіткий процес, який вимагає дискусій на місцях.

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Посадовець додав, що процес об'єднання ЗВО відбуватиметься точково по всій країні.

Ми не хочемо це робити, щоб були якісь бунти від викладачів чи студентів, це має бути за взаємною згодою,

– акцентував Винницький.

Також додав, що важливо роз'яснювати, чому таке об'єднання буде корисним для того чи іншого вишу.

Посадовець при цьому повідомив, що на сьогодні на погодженні Кабміну перебуває шість потенційних урядових рішень про об'єднання ЗВО.

Винницький сподівається, що вже 2023 року відбудеться мінімум шість об'єднань вишів у різних регіонах.

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