Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що таке доручення дав президент. Гроші на це у бюджеті на наступний рік передбачили.

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МОН працює над підвищенням стипендій студентам

Міністр освіти уточнив, що у Бюджеті-2024 збільшують фінансування на стипендії на понад 500 мільйонів гривень.

Зросла сума і на розвиток наукової діяльності в університетах – на цю мету заклали 801 мільйон. Ще 500 мільйонів піде на створення 100 сучасних майстерень для профтехів,

– уточнив посадовець.

Натомість Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами заявив, що уряд вже отримав відповідне завдання.

Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій,

– заявив Зеленський.

Що таке академічна стипендія Цю стипендію виплачують студентам, які успішно складають сесію. Виплати передбачені на пів року. Академічна стипендія поділяється на звичайну і підвищену.

Які ще освітні зміни обговорив Лісовий зі студентами

Міністр освіти також повідомив, що обговорив зі студентами трансформацію системи освіти, питання інклюзії у вищій школі, особливості вступної кампанії тощо.

Ми вже ініціювали низку рішень, щоб наблизити українську систему вищої освіти до європейських стандартів та дати більше свободи студентам,

– заявив Лісовий.