Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что такое поручение дал президент. Деньги на это в бюджете на следующий год предусмотрели.

Важно "Найти справедливое решение": Зеленский поручил проработать вопрос выезда студентов за границу

МОН работает над повышением стипендий студентам

Министр образования уточнил, что в Бюджете-2024 увеличивают финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен.

Выросла сумма и на развитие научной деятельности в университетах – на эту цель заложили 801 миллион. Еще 500 миллионов уйдет на создание 100 современных мастерских для профтехов,

– уточнил чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями заявил, что правительство уже получило соответствующую задачу.

Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий,

– заявил Зеленский.

Что такое академическая стипендия Эту стипендию выплачивают студентам, которые успешно сдают сессию. Выплаты предусмотрены на полгода. Академическая стипендия делится на обычную и повышенную.

Какие еще образовательные изменения обсудил Лисовой со студентами

Министр образования также сообщил, что обсудил со студентами трансформацию системы образования, вопросы инклюзии в высшей школе, особенности вступительной кампании.

Мы уже инициировали ряд решений, чтобы приблизить украинскую систему высшего образования к европейским стандартам и дать больше свободы студентам.

– заявил Лисовой.