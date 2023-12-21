Заступник Лісового заявив про велику поколінну зміну в керівництві університетів

В Україні є чимало вишів, де ректор перебуває на своїй посаді 10 – 20 років. Однак у Міносвіти заявили про велику поколінну зміну в керівництві університетів.

Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький зауважив, що у 2024 році завершується другий термін контракту у багатьох ректорів, які довго перебувають на своїх посадах.

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У МОН заявили про велику поколінну зміну в керівництві вишів

Мовиться, зокрема, про ректорів таких університетів:

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Львівська Політехніка;

Прикарпатський університет імені Стефаника;

Київський університет будівництва і архітектури;

Національний університет біоресурсів і природокористування;

Київська політехніка;

Острозька академія;

Університет фізкультури.

Я можу назвати прізвища: Мельник, Бобало, Згуровський, Ніколаєнко, Куліков, Цепенда і Пасічник, Імас. Це все ректори, які на своїх посадах дуже часто по 10 – 20 років,

– заявив Винницький.

І додав, що в окремих вишах ректори займали свої посади до 2014 року. Того ж року ухвалили новий закон про освіту, який обмежив перебування ректора на посаді двома термінами. Але деякі з них поновилися в 2014 році на нібито перший п'ятирічний термін.

Другий термін завершується в 2024 році. Тож в нас відбувається зараз велика поколінна зміна в керівництві університетів,

– уточнив заступник Лісового.

Він також розповів, що МОН пробує створювати додатково дієві наглядові ради при ЗВО. Також організує навчання адмінперсоналу вишів. Найкращі українські та британські фахівці навчатимуть їх навичок менеджменту, лідерства та фінансової грамотності.

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