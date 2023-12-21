Заместитель Лисового заявил о большой поколенной смене в руководстве университетов
Источник:NV
В Украине немало вузов, где ректор находится на своей должности 10-20 лет. Однако в Минобразования заявили о большой поколенной смене в руководстве университетов.
Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что в 2024 году завершается второй срок контракта у многих ректоров, долго находящихся на своих должностях.
Смотрите также "В Украине слишком много вузов и преподавателей": МОН намерен реформировать сферу высшего образования
В МОН заявили о большой поколенной смене в руководстве вузов
Речь идет, в частности, о ректорах таких университетов:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Львовская политехника;
- Университет Прикарпатья имени Стефаника;
- Киевский университет строительства и зодчества;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования;
- Киевская политехника;
- Острожская академия;
- Университет физкультуры.
Я могу назвать фамилии: Мельник, Бобало, Згуровский, Николаенко, Куликов, Цепенда и Пчеловод, Имас. Это все ректоры, которые на своих должностях очень часто по 10 – 20 лет,
– заявил Винницкий.
И добавил, что в отдельных вузах ректоры занимали свои должности до 2014 года. В том же году был принят новый закон об образовании, который ограничил пребывание ректора в должности двумя сроками. Но некоторые из них возобновились в 2014 году на первый пятилетний срок.
Второй срок истекает в 2024 году. Поэтому у нас происходит сейчас большое поколение в руководстве университетов,
– уточнил заместитель Лисового.
Он также рассказал, что МОН пытается создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при ЗВО. Также организует обучение админперсоналу вузов. Лучшие украинские и британские специалисты будут учить их навыкам менеджмента, лидерства и финансовой грамотности.
Смотрите также В Украине заработает грантовая система оплаты обучения в вузе: в МОН рассказали об изменениях
- Раньше Михаил Винницкий также заявил о кардинальных изменениях в системе высшего образования в дальнейшем.
- В Украине, по его словам, на сегодняшний день есть 170 вузов, подчиненных государству.
- МОН планирует оставить 100.
- При этом министерство намерено убирать так называемые филиалы университетов.