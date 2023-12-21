Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что в 2024 году завершается второй срок контракта у многих ректоров, долго находящихся на своих должностях.

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В МОН заявили о большой поколенной смене в руководстве вузов

Речь идет, в частности, о ректорах таких университетов:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Львовская политехника;

Университет Прикарпатья имени Стефаника;

Киевский университет строительства и зодчества;

Национальный университет биоресурсов и природопользования;

Киевская политехника;

Острожская академия;

Университет физкультуры.

Я могу назвать фамилии: Мельник, Бобало, Згуровский, Николаенко, Куликов, Цепенда и Пчеловод, Имас. Это все ректоры, которые на своих должностях очень часто по 10 – 20 лет,

– заявил Винницкий.

И добавил, что в отдельных вузах ректоры занимали свои должности до 2014 года. В том же году был принят новый закон об образовании, который ограничил пребывание ректора в должности двумя сроками. Но некоторые из них возобновились в 2014 году на первый пятилетний срок.

Второй срок истекает в 2024 году. Поэтому у нас происходит сейчас большое поколение в руководстве университетов,

– уточнил заместитель Лисового.

Он также рассказал, что МОН пытается создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при ЗВО. Также организует обучение админперсоналу вузов. Лучшие украинские и британские специалисты будут учить их навыкам менеджмента, лидерства и финансовой грамотности.

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