Так считает заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. Он, в частности, ответил на вопрос: "Как при действующих зарплатах работников вузов, когда доктор наук получает в среднем 25 тысяч гривен, научная ставка – 8 тысяч гривен, а лаборанты и ассистенты получают 8 – 10 тысяч гривен, МОН планируете проводить реформы и удерживать хороших преподавателей?".

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В МОН считают, что в Украине много вузов и преподавателей

Чиновник заявил: "бюджетный пирог – не резиновый". При этом заметил: если много преподавателей, то соответственно зарплату они получают с этого "государственного пирога" небольшую.

Если мы модернизируем заведение, если мы в него вкладываем деньги, оно становится привлекательным для лучших. Он становится конкурентным и для студентов и для преподавателей. В этом процессе, пожалуй, те не конкурентные преподаватели вылетят из процесса. И будет уменьшение ставок. На то количество студентов, которые у нас есть, нам не нужно столько преподавателей,

– считает Винницкий.

И добавил, что с 2024 года МОН изменит принцип финансирования вузов. Лучшим ЗВО прибавят средства.

Университеты сами будут распределять эти средства внутри своего коллектива. Университеты должны быть заинтересованы в том, чтобы распределять их больше для тех, кто дает больший результат,

– заявил заместитель главы МОН.

И уточнил, что подразумевает либо качественное образование, когда студенты выбирают этих преподавателей, либо научное наследие преподавателя.

Так, по словам заместителя Лисового, преподаватели, которые не будут демонстрировать научные и преподавательские успехи, будут получать мало и работать в ЗВО им станет невыгодно.

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