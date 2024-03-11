Скільки вступників в Україні отримають від держави гроші на навчання
11 березня 2024, 21:04Читать новость на русском
Джерело:Міносвіти України
Міносвіти передбачає, що за кошти бюджету у майбутньому навчатиметься 30% студентів. Ще 40% отримуватимуть державні гранти на оплату навчання у вишах.
Про це йдеться у Стратегічному плані діяльності МОН до 2027 року. Його у відомстві оприлюднили сьогодні.
Дивіться також Міносвіти представило Стратегічний план діяльності
Скільки вступників охоплять державною підтримкою
Так, МОН планує, що 30% студентів навчаються за системою повної оплати навчання за кошти бюджету.
При цьому 40% студентів отримають можливість навчатись у вишах за грантові кошти.
Загалом фінансову підтримку держава має надати 70% студентів.
Так, Міносвіти планує, що до 2027 року лише 30% студентів навчатимуться за контрактом, тобто повністю оплачуватимуть своє навчання у виші.Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Міносвіти оприлюднило Стратегічний план діяльності
- Міносвіти України представило громадськості Стратегічний план своєї діяльності.
- Він буде чинним до 2027 року.
- Це ключовий документ, що визначає 9 стратегічних пріоритетів та цілі відомства на найближчі роки.
- Пріоритети охоплюють трансформацію змісту освіти, ролі педагогів і науковців, системи управління та освітнього простору, розбудову спроможності менеджменту.
- Ознайомитися детально зі Стратегічним планом діяльності МОН до 2027 року можна за покликанням.