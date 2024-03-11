Скільки вступників в Україні отримають від держави гроші на навчання

Міносвіти передбачає, що за кошти бюджету у майбутньому навчатиметься 30% студентів. Ще 40% отримуватимуть державні гранти на оплату навчання у вишах.

Про це йдеться у Стратегічному плані діяльності МОН до 2027 року. Його у відомстві оприлюднили сьогодні.

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Скільки вступників охоплять державною підтримкою

Так, МОН планує, що 30% студентів навчаються за системою повної оплати навчання за кошти бюджету.

При цьому 40% студентів отримають можливість навчатись у вишах за грантові кошти.

Загалом фінансову підтримку держава має надати 70% студентів.

Так, Міносвіти планує, що до 2027 року лише 30% студентів навчатимуться за контрактом, тобто повністю оплачуватимуть своє навчання у виші.

Міносвіти оприлюднило Стратегічний план діяльності

Міносвіти України представило громадськості Стратегічний план своєї діяльності.

Він буде чинним до 2027 року.

Це ключовий документ, що визначає 9 стратегічних пріоритетів та цілі відомства на найближчі роки.

Пріоритети охоплюють трансформацію змісту освіти, ролі педагогів і науковців, системи управління та освітнього простору, розбудову спроможності менеджменту.

Ознайомитися детально зі Стратегічним планом діяльності МОН до 2027 року можна за покликанням.