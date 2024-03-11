Про це йдеться у Стратегічному плані діяльності МОН до 2027 року. Його у відомстві оприлюднили сьогодні.

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Скільки вступників охоплять державною підтримкою

Так, МОН планує, що 30% студентів навчаються за системою повної оплати навчання за кошти бюджету.

При цьому 40% студентів отримають можливість навчатись у вишах за грантові кошти.

Загалом фінансову підтримку держава має надати 70% студентів.

Так, Міносвіти планує, що до 2027 року лише 30% студентів навчатимуться за контрактом, тобто повністю оплачуватимуть своє навчання у виші.

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Міносвіти оприлюднило Стратегічний план діяльності