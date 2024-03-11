Про це йдеться у Стратегічному плані діяльності МОН до 2027 року. Його у відомстві оприлюднили сьогодні.
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Скільки вступників охоплять державною підтримкою
Так, МОН планує, що 30% студентів навчаються за системою повної оплати навчання за кошти бюджету.
При цьому 40% студентів отримають можливість навчатись у вишах за грантові кошти.
Загалом фінансову підтримку держава має надати 70% студентів.
Так, Міносвіти планує, що до 2027 року лише 30% студентів навчатимуться за контрактом, тобто повністю оплачуватимуть своє навчання у виші.
Міносвіти оприлюднило Стратегічний план діяльності
- Міносвіти України представило громадськості Стратегічний план своєї діяльності.
- Він буде чинним до 2027 року.
- Це ключовий документ, що визначає 9 стратегічних пріоритетів та цілі відомства на найближчі роки.
- Пріоритети охоплюють трансформацію змісту освіти, ролі педагогів і науковців, системи управління та освітнього простору, розбудову спроможності менеджменту.
- Ознайомитися детально зі Стратегічним планом діяльності МОН до 2027 року можна за покликанням.