Про це йдеться у Стратегічному плані діяльності МОН до 2027 року. Його у відомстві оприлюднили сьогодні.

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Скільки вступників охоплять державною підтримкою

Так, МОН планує, що 30% студентів навчаються за системою повної оплати навчання за кошти бюджету.

При цьому 40% студентів отримають можливість навчатись у вишах за грантові кошти.

Загалом фінансову підтримку держава має надати 70% студентів.

Так, Міносвіти планує, що до 2027 року лише 30% студентів навчатимуться за контрактом, тобто повністю оплачуватимуть своє навчання у виші.

Міносвіти оприлюднило Стратегічний план діяльності

  • Міносвіти України представило громадськості Стратегічний план своєї діяльності.
  • Він буде чинним до 2027 року.
  • Це ключовий документ, що визначає 9 стратегічних пріоритетів та цілі відомства на найближчі роки.
  • Пріоритети охоплюють трансформацію змісту освіти, ролі педагогів і науковців, системи управління та освітнього простору, розбудову спроможності менеджменту.
  • Ознайомитися детально зі Стратегічним планом діяльності МОН до 2027 року можна за покликанням.