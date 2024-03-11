Об этом говорится в Стратегическом планеи деятельности МОН до 2027 года. Его в ведомстве обнародовали сегодня.

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Сколько поступающих охватят государственной поддержкой

Так, МОН планирует, что 30% студентов учатся по системе полной оплаты обучения за средства бюджета.

При этом 40% студентов получат возможность учиться в вузах за грантовые средства.

В общем финансовую поддержку государство должно предоставить 70% студентов.

Так, Минобразования планирует, что до 2027 года только 30% студентов будут учиться по контракту, то есть полностью оплачивать свое обучение в вузе.

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Минобразования обнародовало Стратегический план деятельности