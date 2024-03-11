Об этом говорится в Стратегическом планеи деятельности МОН до 2027 года. Его в ведомстве обнародовали сегодня.
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Сколько поступающих охватят государственной поддержкой
Так, МОН планирует, что 30% студентов учатся по системе полной оплаты обучения за средства бюджета.
При этом 40% студентов получат возможность учиться в вузах за грантовые средства.
В общем финансовую поддержку государство должно предоставить 70% студентов.
Так, Минобразования планирует, что до 2027 года только 30% студентов будут учиться по контракту, то есть полностью оплачивать свое обучение в вузе.
Минобразования обнародовало Стратегический план деятельности
- Минобразования Украины представило общественности Стратегический план своей деятельности.
- Он будет действовать до 2027 года.
- Это ключевой документ, определяющий 9 стратегических приоритетов и цели ведомства на ближайшие годы.
- Приоритеты охватывают трансформацию содержания образования, роли педагогов и ученых, системы управления и образовательного пространства, развитие способности менеджмента.
- Ознакомиться подробно со Стратегическим планом деятельности МОН до 2027 года можно по ссылке.