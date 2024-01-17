Вибіркові курси та конкуренція викладачів: які зміни очікують на сферу вищої освіти

З вересня цього року вступна кампанія у виші України зазнає змін. Зокрема, студентам видаватимуть гранти на навчання, а також вони отримають можливість вступати на міждисциплінарні програми.

Також допомогти студенту формувати індивідуальну траєкторію допоможе і збільшення вибірковості курсів на певних спеціальностях. Деталі розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Які зміни очікують на сферу вищої освіти

Посадовець розповів, що на сьогодні існують так звані регульовані спеціальності: право, медицина, атомна енергетика тощо. У їх межах майбутнім фахівцям мають забезпечити певний обов'язковий набір знань та компетентностей. Тобто студенти не можуть вирішувати, вчити їм певну дисципліну чи ні. Усе тому, що це впливатиме на їхню спроможність працювати в обраній сфері.

Натомість, за словами Винницького, якщо говорити про фах філософа, філолога, міжнародника, економіста, менеджера чи навіть ІТ-інженера, на цих спеціальностях студенти можуть частіше обирати дисципліни з різних курсів та освітніх програм, які пропонує виш.

Тому Міносвіти має намір на різних спеціальностях дати можливість студентам обирати більше дисциплін.

Збільшення вибірковості для студентів означатиме, що викладачі будуть конкурувати між собою за студентів, бо ті можуть обрати або не обрати певний курс. Це має покращити якість навчальних дисциплін,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що якщо у виші на програмах багато студентів, ЗВО зможе забезпечити більший вибір курсів.

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Натомість на сьогодні, якщо студент здобуває освіту у маленькій групі, то він повинен обирати той курс, що і більшість його групи. Адже вишеві невигідно, аби групи, які вивчають окремі дисципліни, складалися із менше ніж 15 осіб. Тому це вибір без вибору на сьогодні, резюмував Винницький.

Раніше ми також інформували, що Міносвіти планує запровадити міждисциплінарні програми на бакалавраті у ЗВО. Вони допоможуть студенту більш усвідомлено обрати ту чи іншу спеціальність для навчання.