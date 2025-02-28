Відпрацювання стипендії: МОН планує змінити систему держзамовлення у вишах

Міністерство освіти та науки України має намір змінити систему державного замовлення у вишах. Бюджетні місця повинні бути розраховані на тих фахівців, потребу в яких держава чітко прогнозує, прораховує і готова оплатити їхнє навчання.

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Моя школа".

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Як МОН прагне змінити систему держзамовлень у вишах

Посадовець заявив, що чинна система державного замовлення не задовольняє ні МОН, ні уряд, ні галузі промисловості, ні соціальну сферу.

Підхід, який передбачається Законом 10399, містить контрактування студента, який хоче піти на навчання за державним замовленням під час настання 18-літнього віку. Тобто це другий курс. Після другого курсу студент може законтрактуватися і отримати підвищену стипендію, але зобов'язаний відпрацювати 2 роки в галузі,

– додав очільник МОН.

Тож, за словами міністра, найкраща молодь навчатиметься на необхідних державі спеціальностях й отримуватиме підвищену стипендію. Відпрацювання при цьому – справедливий підхід.

Лісовий також заявив, що чинна система держзамовлення має загальне поняття, яким користуються як на конкурсній основі, так і пільгові категорії за залишковим принципом. Він каже, що це не прийнятно.

Закон (10399, – ред.) має принципово інший підхід до державного замовлення, причому не для певних категорій університетів, а для всіх. Державне замовлення має бути державним замовленням на тих фахівців, потребу в яких держава чітко прогнозує, прораховує і готова оплатити їхнє навчання,

– уточнив міністр.

І додав, що закон суттєво доопрацюють та найближчим часом представлять для розгляду.

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