Про це посадовець заявив під час години запитань до уряду. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Українські Новини.
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Коли погодять законопроєкт про професійну освіту
Міністр повідомив, що такий закон в тісній співпраці в палких дискусіях з освітнім комітетом, з професійними спілками, з Федерацією роботодавців, з галузевими асоціаціями бізнесу допрацьований, завершений і поданий до секретаріату Кабінету Міністрів.
Зараз спільно з секретаріатом Кабінету Міністрів ми допрацюємо працюємо над цим законом,
– сказав він щодо законопроєкту про профтехосвіту.
Лісовий має надію, що найближчими тижнями законопроєкт подадуть на голосування в Кабміні.
За його словами, закон передбачає поступовий перехід закладів професійної освіти в іншу організаційно-правову форму, в комунальні неприбуткові підприємства.
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Мережу закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти
- Міністерство освіти і науки України має намір реорганізувати чинну мережу закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти.
- Задля цього розробили проєкт рекомендацій щодо формування мережі профтехів і коледжів на 2026 – 2028 роки.
- Внаслідок реформування повинні сформувати "ядра" освітніх закладів – сильні установи, які відповідатимуть чітким критеріям і стануть основою нової мережі освіти. До них планують приєднувати інші заклади.
- В обласних центрах такими "ядрами" зможуть стати заклади, в яких навчається не менше ніж 800 студентів. А сам заклад освіти повинен мати показники працевлаштування випускників через три роки після завершення навчання не менше ніж 60 %, виконання держзамовлення – не менше ніж 75%, спецфонд – не менше ніж 20% бюджету закладу.