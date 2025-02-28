Про це посадовець заявив під час години запитань до уряду. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Українські Новини.

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Коли погодять законопроєкт про професійну освіту

Міністр повідомив, що такий закон в тісній співпраці в палких дискусіях з освітнім комітетом, з професійними спілками, з Федерацією роботодавців, з галузевими асоціаціями бізнесу допрацьований, завершений і поданий до секретаріату Кабінету Міністрів.

Зараз спільно з секретаріатом Кабінету Міністрів ми допрацюємо працюємо над цим законом,

– сказав він щодо законопроєкту про профтехосвіту.

Лісовий має надію, що найближчими тижнями законопроєкт подадуть на голосування в Кабміні.

За його словами, закон передбачає поступовий перехід закладів професійної освіти в іншу організаційно-правову форму, в комунальні неприбуткові підприємства.

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