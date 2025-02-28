Об этом чиновник заявил во время часа вопросов к правительству. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинские Новости.

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Когда согласуют законопроект о профессиональном образовании

Министр сообщил, что такой закон в тесном сотрудничестве в жарких дискуссиях с образовательным комитетом, с профессиональными союзами, с Федерацией работодателей, с отраслевыми ассоциациями бизнеса доработан, завершен и подан в секретариат Кабинета Министров.

Сейчас совместно с секретариатом Кабинета Министров мы доработаем работаем над этим законом,

– сказал он относительно законопроекта о профтехобразовании.

Лисовой надеется, что в ближайшие недели законопроект подадут на голосование в Кабмине.

По его словам, закон предусматривает постепенный переход учреждений профессионального образования в другую организационно-правовую форму, в коммунальные неприбыльные предприятия.

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