Об этом чиновник заявил во время часа вопросов к правительству. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинские Новости.
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Когда согласуют законопроект о профессиональном образовании
Министр сообщил, что такой закон в тесном сотрудничестве в жарких дискуссиях с образовательным комитетом, с профессиональными союзами, с Федерацией работодателей, с отраслевыми ассоциациями бизнеса доработан, завершен и подан в секретариат Кабинета Министров.
Сейчас совместно с секретариатом Кабинета Министров мы доработаем работаем над этим законом,
– сказал он относительно законопроекта о профтехобразовании.
Лисовой надеется, что в ближайшие недели законопроект подадут на голосование в Кабмине.
По его словам, закон предусматривает постепенный переход учреждений профессионального образования в другую организационно-правовую форму, в коммунальные неприбыльные предприятия.
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Сеть учреждений профессионального предвысшего и профессионально-технического образования
- Министерство образования и науки Украины намерено реорганизовать действующую сеть учреждений профессионального предвысшего и профессионально-технического образования.
- Для этого разработали проект рекомендаций по формированию сети профтехов и колледжей на 2026 – 2028 годы.
- В результате реформирования должны сформировать "ядра" образовательных учреждений – сильные учреждения, которые будут отвечать четким критериям и станут основой новой сети образования. К ним планируют присоединять другие заведения.
- В областных центрах такими "ядрами" смогут стать заведения, в которых учится не менее 800 студентов. А само учебное заведение должно иметь показатели трудоустройства выпускников через три года после завершения обучения не менее 60%, выполнения госзаказа – не менее 75%, спецфонд – не менее 20% бюджета заведения.