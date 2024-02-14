На яких спеціальностях збережуть держзамовлення
Джерело:Osvita.ua
В Україні 2024 року реформують систему фінансування вищої освіти. Кількість спеціальностей, на яких діятиме 100% покриття вартості навчання, змінять.
Про це зміни розповіли посадовці Міносвіти під час засідання Спілки ректорів вишів. Для частини спеціальностей державне замовлення все ж збережуть.
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На яких спеціальностях діятиме держзамовлення
Так, державне замовлення збережуть для спеціальностей, яких потребує суспільство: тобто такі сектори як безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка.
Збережуть держзамовлення і для спеціальностей з особливою підтримкою держави.
Інші спеціальності матимуть мінімальну кількість бюджетних місць.
Держзамовлення не передбачили для заочної форми навчання.
Відповідно до законодавства також передбачать право державного замовника і обов'язок студента на контрактне відпрацювання за розподілом після закінчення вишу.
Контракт з працевлаштування треба буде підписати після половини строку навчання.
Після контрактування стипендія студента підвищиться та дорівнюватиме розміру мінімальної зарплати.
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Інші вступники зможуть претендувати на гранти
Інші вступники також зможуть отримати державну підтримку – але грантову. Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ.
Розмір гранту на навчання у вишах коливатиметься від 15 до 50 тисяч гривень.
Грантова система оплати навчання у вишах має запрацювати з вересня 2024 року.
Зміни стосуватимуться вступників, які братимуть участь у цьогорічній вступній кампанії.
У Міносвіти сподіваються, що грантова система дасть можливість більшість кількості вступників отримати державну підтримку.