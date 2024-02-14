На яких спеціальностях збережуть держзамовлення

В Україні 2024 року реформують систему фінансування вищої освіти. Кількість спеціальностей, на яких діятиме 100% покриття вартості навчання, змінять.

Про це зміни розповіли посадовці Міносвіти під час засідання Спілки ректорів вишів. Для частини спеціальностей державне замовлення все ж збережуть.

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На яких спеціальностях діятиме держзамовлення

Так, державне замовлення збережуть для спеціальностей, яких потребує суспільство: тобто такі сектори як безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка.

Збережуть держзамовлення і для спеціальностей з особливою підтримкою держави.

Інші спеціальності матимуть мінімальну кількість бюджетних місць.

Держзамовлення не передбачили для заочної форми навчання.

Відповідно до законодавства також передбачать право державного замовника і обов'язок студента на контрактне відпрацювання за розподілом після закінчення вишу.

Контракт з працевлаштування треба буде підписати після половини строку навчання.

Після контрактування стипендія студента підвищиться та дорівнюватиме розміру мінімальної зарплати.

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Інші вступники зможуть претендувати на гранти

Інші вступники також зможуть отримати державну підтримку – але грантову. Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ.

Розмір гранту на навчання у вишах коливатиметься від 15 до 50 тисяч гривень.

Грантова система оплати навчання у вишах має запрацювати з вересня 2024 року.

Зміни стосуватимуться вступників, які братимуть участь у цьогорічній вступній кампанії.

У Міносвіти сподіваються, що грантова система дасть можливість більшість кількості вступників отримати державну підтримку.