"Рік життя витрачають у школі": у вищій освіті відбудуться серйозні зміни
- До 2029 року в Україні запровадять трирічний бакалаврат, а учні навчатимуться 12 років у школі.
- З 2027 року реформа старшої школи передбачає 12 років навчання, а з 2030 року модель трирічного бакалаврату стане базовою.
До 2029 року у вишах України запровадять трирічний бакалаврат. Нововведення стосуватиметься учнів Нової української школи, які вчитимуться вже 12 класів.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час брифінгу, інформує УП.
Які зміни відбудуться?
Трофименко розповів, що учні навчатимуться на один рік довше у старшій школі та на один рік менше у виші.
Маємо пояснити вступникам, чому вони ще рік свого життя витрачають в школі, а не йдуть по звичайній схемі,
– заявив він.
І додав, що провели опитування потенційних абітурієнтів 2029 року та визначили найпопулярніші виші серед учнів. З 14 ЗВО вже обговорили запровадження трирічного бакалаврату.
Заступник Лісового також розповів, що учні НУШ у старших класах здобуватимуть освіту в профільній школі з глибокою академічною підготовкою. Їм МОН може запропонувати вищу освіту за профільною спеціальністю.
Де-факто вони в школі пройшли програму першого курсу. Вони готові до більшого занурення у спеціальність,
– вважає він.
Також посадовець заявив, що це хороша реакція системи вищої освіти на потребу економіки. При цьому нововведення дасть можливість розглядати програми подвійних дипломів з країнами Європи, де бакалаврат триває три роки, а магістратура – два.
Та спочатку МОН оцінить ефективність трирічного бакалаврату. Тому запровадять експеримент в окремих вишах.
Як зміниться освітня модель в Україні?
- З 2027 року у нашій державі повноцінно стартує реформа старшої школи. Вона передбачає 12 років навчання для учнів.
- Першими нову модель апробують теперішні 9-класники пілотних шкіл.
- У трирічній старшій школі зможуть навчатися також учні тих академічних ліцеїв, які пілотують профільну реформу у 2025 – 2026 та 2026 – 2027 навчальних роках. Тут учні вчитимуться 3 роки, а не 2, у старших класах. При цьому отримають бонус – три роки навчання на бакалавраті університету замість чотирьох.
- Згодом таку модель (12 років у школі та три на бакалавраті) мають поширити на всіх випускників/ць академічних ліцеїв.
- У 2029 році буде експериментальна модель. А постійна – із 2030 року.
- Модель трирічного бакалаврату має перейти в постійний режим і стати базовою: 12 років загальної середньої освіти + 3 роки бакалаврату (зі збереженням профілю освіти) + 2 роки магістратури.