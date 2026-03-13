"Рік життя витрачають у школі": у вищій освіті відбудуться серйозні зміни

До 2029 року у вишах України запровадять трирічний бакалаврат. Нововведення стосуватиметься учнів Нової української школи, які вчитимуться вже 12 класів.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час брифінгу, інформує УП.

Дивіться також 57 вишів України опинилися у популярному європейському рейтингу: хто лідер

Які зміни відбудуться?

Трофименко розповів, що учні навчатимуться на один рік довше у старшій школі та на один рік менше у виші.

Маємо пояснити вступникам, чому вони ще рік свого життя витрачають в школі, а не йдуть по звичайній схемі,

– заявив він.

І додав, що провели опитування потенційних абітурієнтів 2029 року та визначили найпопулярніші виші серед учнів. З 14 ЗВО вже обговорили запровадження трирічного бакалаврату.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Заступник Лісового також розповів, що учні НУШ у старших класах здобуватимуть освіту в профільній школі з глибокою академічною підготовкою. Їм МОН може запропонувати вищу освіту за профільною спеціальністю.

Де-факто вони в школі пройшли програму першого курсу. Вони готові до більшого занурення у спеціальність,

– вважає він.

Також посадовець заявив, що це хороша реакція системи вищої освіти на потребу економіки. При цьому нововведення дасть можливість розглядати програми подвійних дипломів з країнами Європи, де бакалаврат триває три роки, а магістратура – два.

Та спочатку МОН оцінить ефективність трирічного бакалаврату. Тому запровадять експеримент в окремих вишах.

Дивіться також Свириденко анонсувала підвищення стипендії вдвічі: якою вона буде

Як зміниться освітня модель в Україні?