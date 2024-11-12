12-річна школа, гранти, вступ задля відстрочки: чи підтримують українці реформування освіти

69% українців переконані, що сферу освіти у нашій державі треба реформувати. Найгірше вони ставляться до запровадження 12-річного навчання у школі та зменшення бюджетних місць в університетах.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на результати дослідження, презентованого в пресцентрі "Інтерфакс-Україна". 31,2% опитаних позитивно оцінюють хід реформування освіти, а 27,3% – негативно.

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Як ставляться українці до реформування сфери освіти

12-річна шкільна освіта

Так, профілізацію старшої школи українці оцінили доволі позитивно. 74,2% підтримали нововведення, а 4,2% – категорично проти нього.

До запровадження 12-річного навчання у школі ставлення гірше. 49,5% респондентів вбачають у ньому негатив, 27,5% – позитив. 10 років тому кількість противників і прихильників була іншою – 69,3% і 12,4% відповідно.

Зменшення бюджетних місць у вишах та гранти

До зменшення бюджетних місць для вступу у ЗВО негативно ставляться 49,1% українців, натомість схвалили таке рішення – 37,5%.

Запровадження грантів на навчання добре оцінили 81,5% опитаних, а 4,8% нововведення не підтримали.

27,4% українців зазначили, що цьогорічна вступна кампанія пройшла без корупції. 41,7% з цим не погодилися.

Вступ задля відстрочки

Щодо обмеження вступу для військовозобов'язаних, які прагнуть завдяки освіті отримати відстрочку, думки теж розділилися. 25,8% респондентів назвали такі заходи надмірними, 24% – достатніми, 17,9% – недостатніми.

Довіра до Міносвіти України

Міністерству освіти і науки України довіряють 34,6% українців, а 36,6% – не довіряють. Що ж до його очільника Оксена Лісового, то йому довіряють 21,9% опитаних, а 24,6% сказали про недовіру.

Опитування проводили протягом 14 – 23 жовтня 2024 року. У ньому взяли участь 1513 респонденти віком від 18 років.