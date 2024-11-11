Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в подкасті "Дофамін для освіти". Він наголосив, що психологія – у пріоритеті також, тому що Україні будуть потрібні фахові психологи.

Дивіться також Яка спеціальність "забрала" найбільше грантів для першокурсників

Які спеціальності будуть у пріоритеті у держави

Також важливою буде архітектура містобудування.

Понад 60% вступників на цю спеціальність отримували цього року державну підтримку. Знову ж таки, тут або стовідсоткове державне замовлення, або грант,

– уточнив посадовець.

Серед економістів, маркетологів, менеджерів, за його словами, відсоток менший ніж 20, тож чимало вступників на ці спеціальності – це особи, які не мають високих балів. При цьому там невелике державне замовлення.

Цікаво! Студенти, які набрали на НМТ-2024 з двох предметів мінімум 150 і 170 балів мають можливість отримати гранти на навчання у виші на суму 15 000 і 25 000 гривень.

Винницький додав, що ідея недоступності гранту першого рівня, 15 000 гривень, на так звані кон'юнктурні спеціальності спрацювала правильно. Грант є, але ти мусиш мати високі бали для того, щоб його отримати.

Де ми будемо працювати наступного року, щоб зробити краще, – це аграрні спеціальності. Вони також потрібні для держави, але, на жаль, там вступник дуже часто навіть до двох предметів по 150 балів не дотягує. Можливо, треба буде зробити для аграрних спеціальностей дещо нижчий бал. Імовірно, у такий спосіб ми можемо більше людей заохочувати до того, щоб іти на агроінженерію, на агрономію. Ці спеціальності однозначно нам також потрібні, бо так чи так це сільське господарство,

– повідомив посадовець.

Він вважає, що Україна матиме дивну економіку після Перемоги. Тобто, з одного боку, буде аграрною державою, а з іншого – такою, яка має дуже високо розвинутий IT-сектор.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.